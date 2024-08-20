Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 3 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken polis kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.
Şanlıurfa Siverek'in Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA