Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken polis kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.

Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Şanlıurfa Siverek'in Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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