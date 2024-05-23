Yoğun yağış ve dolu, Karabük ve Düzce'de maddi hasara neden oldu

Akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, Karabük ve Düzce'de etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Yoğun yağış ve dolu, Karabük ve Düzce'de maddi hasara neden oldu

Akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, Karabük ve Düzce'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, fındık ağaçlarında hasara yol açtı.

KARABÜK

Kent merkezinde akşam saatlerinde rüzgarın ardından başlayan gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Safranbolu ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir evin istinat duvarı çöktü. Belediye ekipleri, caddelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de dolu etkili oldu. Kirazlı köyünde aniden bastıran dolu nedeniyle bazı evlerin çatıları ve fındık ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA

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