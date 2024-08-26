Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı

Kütahya'da ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi yakınında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle birlikte yangın çıkarken, alevler hızla yayılmaya başladı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. Yangına Tavşanlı Orman İşletmesine bağlı ekipler müdahale etti.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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