Yılan Isırdı, Öldürüp Hastaneye Götürdü

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Bursa’nın Yenişehir ilçesi Karasıl Mahallesi’nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Ahmet K., çadırına giren 1,5 metre boyundaki boz yılanı çıkarmak isterken sol bacağından ısırıldı.

Ahmet K., yanında bulunan çapa ile yılanı öldürdü ve ardından yılanı bir poşete koyarak hem incelenmesi hem de kendi tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde yılanın zehirsiz olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan Ahmet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.