Yeşilırmak Nehri Can Çekişiyor

Amasya'nın simgesi Yeşilırmak Nehri'ndeki görüntü bölge sakinlerini tedirgin etti. Yeşilırmak, zirai ilaç atıkları nedeniyle can çekişir hale geldi.

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Yeşilırmak Nehri Can Çekişiyor

Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin son günlerdeki renginin yeşilden griye dönmesi ve suyun yüzeyinin köpürmesi bölge sakinlerini tedirgin etti. Zirai ilaç atıkları ve cam ilaç şişelerinin su yüzeyini kapladığı Yeşilırmak Nehri, her geçen gün köpürmeye devam ediyor.

37 sene sonra memleketine dönen bölge sakini Hüseyin Şahin, Yeşilırmak Nehri’nin eski halini görememekten üzüntü duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Çocukluğum bu Yeşilırmak boylarında balık tutarak, yüzerek geçti. Bu görmüş olduğunuz su 1970’li yıllarda 4 buçuk 5 yaşlarında yüzmeyi öğrendiğim, güzel vakitler geçirdiğimiz bir eğlence alanıydı. Ama şimdilerde maalesef bunu görmemiz mümkün değil. Sanki 80’li 90’lı yıllardaki Haliç gibi. Yani yanından geçerken insanın burnunun direği sızlıyor kokudan. Yeşilırmak şu anda can çekişiyor, ölmekte. Bu doğa hepimizin. Yeşilırmak’ımız ölüyor. Eskiden vatandaşlar, harmanlarını sürdüğünde bu suda yıkardı. Maalesef yukarıdan baktığımız zaman balıklar görünürdü. Ama şimdi balık ölümlerini görüyoruz baktığımızda. Yeşilırmak’ı tekrar aynı eski rengine döndürmek için çaba gösterelim” ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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