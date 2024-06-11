Yere düşürdüğü sigara evi yaktı: 71 yaşındaki adam yangında mahsur kaldı

Küçükçekmece’de, bodrum katta çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adamı, karşı binadaki tekstil işçisi kurtardı. İtfaiye yangını söndürürken, vücudunun çeşitli yerlerinden yanan yaralı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının yaşlı adamın içtiği sigaranın yer düşmesi sonucu çıktığı iddia edildi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Kartal Sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre evde tek başına yaşayan yaşlı adam, sigara içtiği sırada yangın çıktı. Sigaranın yere düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sararken dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, binayı boşaltırken itfaiyeye haber verdi. Bu sırada dumanları gören karşı binadaki tekstil çalışanı içeriye girerek 71 yaşındaki Mahir Kılıç’ı taşıyarak dışarı çıkardı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan 71 yaşındaki Kılıç’ı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırdı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaşlı adamın hastanede tedavisine devam ediliyor. Yangın nedeniyle evde büyük hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı adamı kurtaran tekstil çalışanı Ali Hadda, “Baktım yanık kokusu geliyor, bizim buraya baktık bir şey yok. Sonra dışarı çıktım baya duman çıkıyordu. Sonra içeriye girdim yaşlı adam var. Hızlı bir şekilde aldım, kurtardım. Sonra içerisi yandı, itfaiye geldi söndürdü” dedi.

Kaynak: İHA