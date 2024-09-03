Yer: Aksaray! Motosikletini Arabasına Yükledi, Sığmayınca...
Aksaray'da bir kişi otomobilinin arkasına motosiklet yükledi. Motosikletin tamamı araca sığmayınca arka kapısı açık halde trafiğe çıktı. O anlar görenlere 'Yok artık' dedirtti.
İlginç olay Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletini otomobilinin arka koltuklarına sığdıramayan bir vatandaş, aracının arka kapısı açık halde trafikte seyretti.
Motosikletini taşımak için ilginç bir yola başvuran kişi, görenleri hayrete düşürdü. Sürücüye para cezası verildi.
Kaynak: İHA
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