Yaya Geçidinden Karşıya Geçmek İsterken Hayatını Kaybetti

Diyarbakır-Elazığ karayolunda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen S.Ö.'ye otomobil çarptı. Sağlık ekipleri talihsiz vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi, sürücü ise gözaltına alındı.

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Yaya Geçidinden Karşıya Geçmek İsterken Hayatını Kaybetti

Diyarbakır-Elazığ karayolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu Elazığ Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen S.Ö.’ye, K.A. idaresindeki 21 KA 521 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede S.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ö.’nün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü K.A.’yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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