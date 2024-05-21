Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı: O saldırgan gözaltına alındı

Trabzpn'un Of ilçesinde boş arsada gezinen yavru kediyi tekmeleyerek öldüren saldırgan gözaltına alındı.

Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı: O saldırgan gözaltına alındı

Trabzon'un Of ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde bir kişinin, boş arsadaki elektrik trafosu çevresinde gezinen yavru kediye birçok kez tekme atması, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

POLİS EKİPLERİ, ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Cep telefonu görüntülerinde, kediyi tekmeledikten sonra uzaklaşarak istinat duvarında bir süre bekleyen şüphelinin, geri gelip kontrol ettiği hayvanı öldüğünü anlayınca otların arasına fırlatması yer aldı.

Kaynak: AA

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Kedi Gözaltı
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