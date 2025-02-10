Yasa Dışı Avcılara Ceza Yağdı

Sinop’ta yasa dışı gece avcılığı yaptıkları belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

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Yasa Dışı Avcılara Ceza Yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Sinop genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler, yaptıkları denetimlerde 10 kişinin yasa dışı gece avcılığı yaptığını tespit etti.

Ekiplerce 10 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulanırken, 4 av tüfeğine de el konuldu.

Kaynak: AA

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