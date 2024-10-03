Yasa Dışı 63 Tiny House Yıkıldı

Tarım arazilerine, Bursa’da kaçak olarak yapılan 63 ‘tiny house’ belediye ve kaymakamlık tarafından yıkıldı.

Yasa Dışı 63 Tiny House Yıkıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir Kooperatifin kendi arazisini parsel parsel bölerek kondurduğu 63 tane tiny houseyi, vatandaşlara sattı. 2 yıl önce yapılan tiny houselar, kaçak olduğu ortaya çıktı.

Akköy ve Ülküköy arasında bulunan tarım arazilerinin niteliğini bozduğu gerekçesiyle tiny house adı verilen taşınabilir evler, Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kaymakamlığı ekipleri tarafından yıkıldı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkımda, bazı vatandaşların ise taşınabilir evlerini arazinin dışına çekmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

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