Yangından Canını Zor Kurtardı! Pencereye Çıkıp Yardım Bekledi

Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangın, mahallede büyük telaşa neden oldu. Yangının çıktığı dairede yaşayan adam pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

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Yangından Canını Zor Kurtardı! Pencereye Çıkıp Yardım Bekledi

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi'nde, bir apartmanın üçüncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle kendini pencereye atan yaşlı adam, korkuluklara asılarak kurtarılmayı bekledi.

İtfaiye ekiplerinin merdiven uzatmasıyla, adam bulunduğu yerden kurtarılarak aşağı indirildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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