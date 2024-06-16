Yangın söndürme dönüşünde arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alandaki yangına müdahaleden dönen arazöz operatörü Serkan Topkaya, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yangın söndürme dönüşünde arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti

43 yaşındaki Serkan Topkaya, Bayındır'daki yangını söndürdükten sonra Kemalpaşa'ya dönerken kullandığı arazöz henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazada Topkaya hayatını kaybetti.

Serkan Topkaya için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Vali Süleyman Elban, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ve diğer yetkililer törene katıldı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de Topkaya ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede 140'ıncı şehidi verdiklerini söyledi.

Yüzer, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü olarak 140'ıncı orman şehidimizi bugün ebediyete uğurlayacağız. Güvenlik güçlerimizden sonra ülkemizde en fazla şehit veren kurumlardan biriyiz. Gönül ister ki hiçbir şekilde bu şehitleri vermeyelim, orman yangınları çıkmasın. Tabii iklim değişikliği ve sıcaklık her geçen gün orman yangınları riskini daha da arttırıyor. Her gün onlarca yangına şahitlik ediyoruz. Burada bize düşen en önemli görev bu ateşin tutuşmasını engelleyici etkenlere daha çok odaklanmak. Dün Kurban Bayramı'na gireceğimiz saatlerde yine Bayındır'da kırsalda çıkan yangının ormana sirayet etmemesi için ona müdahale eden ve yangını etkisiz hale getirdikten sonra da tekrar görev yerine dönen Serkan Topkaya kardeşimiz şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA

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