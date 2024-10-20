Yangın Müstakil Eve Büyük Zarar Verdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhlı Mahallesi'nde Ş.G.'ye ait müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken, evin büyük bölümünde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.