Hatay'da Orman Yangını, 523 Personelle Müdahale Sürüyor

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR

Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılmaya deva ettiği öğrenildi.

YANGIN EVLERE SIÇRADI

Yangına; 2 helikopterin havadan ve 25 ekibin yerden müdahalesi sürüyor. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler evlere sıçradı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi alan Masatlı, yangının Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde saat 11.40 sıralarında çıktığını söyledi. Yangının sıçradığı Harlısu Mahallesi'nde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Yangın muhtemelen elektrik direğinden kaynaklı başladı. Tabii genel olarak bugün şehrimiz için meteoroloji, rüzgarın şiddetli olacağıyla ilgili uyarıda bulunmuştu. Bununla beraber başta Kozaklı Mahallemiz olmak üzere daha sonra oradan Harlısu Mahallemize yangın sıçradı. Şu anda Kozaklı Mahallemizde yangın kontrol altına alındı ama Harlısu'da da ekiplerimiz çalışıyor. Şu an itibarıyla 153 araç, 523 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İnşallah ileriki saatlerde rüzgarın da şiddetini azaltmasıyla yangını kontrol altına alacağız."

CAN KAYBI YOK

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ekipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının tüm araçlarının bölgeye sevk edildiğini dile getiren Masatlı, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Şu an itibarıyla herhangi bir can kaybının olmadığını söyleyen Masatlı, "Sadece Harlısu Mahallesi'nde 4 evimiz kısmen yangından etkilendi, 2 ahırımızda da zarar oluştu. Biz bu zararların bu ölçüde kalacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: İHA