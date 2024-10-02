Yangın Çıkan Binadaki 1’i Bebek 8 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sebebiyle 8 kişi yoğun dumanın etkisiyle içeride mahsur kaldı. Binada mahsur kalanların imdadına itfaiye ekipleri yetişirken 1’i bebek 5 kişi hastaneye götürüldü.

Yangın Çıkan Binadaki 1’i Bebek 8 Kişi Kurtarıldı

Yangın, Çayırova Mahallesi 5211. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Dairenin zemin katında çıkan yangın sebebiyle yoğun dumandan dolayı 8 kişi mahsur kalarak dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, dairede mahsur kalan 8 kişiyi sepetli merdiven yardımıyla tahliye etti. Biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen diğer 3 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Yangın sebebiyle zemin kattaki dairede hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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