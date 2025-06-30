Yanan Otomobil Tarlayı da Kül Etti: Saman Balyaları Alev Alev Yandı

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Olay, Fetik Yaylası’nda meydana geldi. Cuma Sanlav’a ait arpa tarlasında çalışan Yasin Meral’in 42 FR 591 plakalı aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

Çevredeki çiftçiler durumu hemen itfaiyeye bildirirken, yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmek istediler. Ancak otomobilde meydana gelen patlamalar, müdahaleyi güçleştirdi. Bu sırada alevler tarlaya sıçradı ve biçilmiş arpa yığınlarıyla saman balyaları tutuştu.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, arazideki çok sayıda saman balyası da zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA