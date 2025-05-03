Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda! 2 Şahıs Tutuklandı

Yalova'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda! 2 Şahıs Tutuklandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde ikamet eden şahısların evlerinde uyuşturucu madde olduğu ihbarını edindi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları müşterek operasyonlar düzenledi.

29 Nisan 2025 tarihinde Çınarcık ilçesinde E.S. (46) ve U.K.(23), 1 Mayıs 2025 tarihinde ise Çiftlikköy ilçesinde F.Ö.(49) ve F.Ö. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 302 gram skunk, 40 gram sentetik kannabinoid, 326 adet uyuşturucu hap, 118 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 10 bin TL para ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.K. ve F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.S. ve F.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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