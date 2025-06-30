Yalova Merkezli Dolandırıcılık Soruşturmasında 7 Kişi Tutuklandı

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına sahte borsa uygulamaları yüklettiğini ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Haziran’da Yalova başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Sakarya, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye’de operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 13 kişi, işlemlerin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ç., O.T., M.B., A.U., Y.Ç., E.A. ve H.C.P. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA