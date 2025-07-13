Yalova-Bursa Sınırında Orman Yangını

Yalova-Bursa sınırında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

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Yalova-Bursa Sınırında Orman Yangını
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Yalova merkeze bağlı Sugören köyü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nin sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 36 personel ile müdahale edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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