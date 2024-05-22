Yabancı uyruklu 2 kadın mide ve bağırsaklarındaki 59 parça uyuşturucuyla yakayı ele verdi

Gümüşhane’de narkotik ekipleri araç içerisindeki şüphelendikleri 2 yabancı uyruklu kadını hastaneye götürünce gerçek ortaya çıktı. Yabancı uyruklu 2 kadın bağırsaklarına sakladıkları 59 parça uyuşturucuyla yakayı ele verdi. Kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yabancı uyruklu 2 kadın mide ve bağırsaklarındaki 59 parça uyuşturucuyla yakayı ele verdi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde seyahat eden M.S. ve S.S. isimli 2 yabancı uyruklu kadından şüphelenerek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şahısları Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrollerde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilen şahısların mide ve bağırsaklarında bulunan yabancı cisimler yapılan operasyonla çıkartıldı.

59 PARÇA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

M.S. isimli şahsın bağırsaklarından 31 parça paketlenmiş 258,91 gram ve S.S. isimli şahsın bağırsaklarından 28 parça 207,55 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 59 parça paketlenmiş 466,46 gram metamfetamin ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıslar "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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