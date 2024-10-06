Viranşehir’de Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Baskınlarda gümrük kaçağı 85 cep telefonu ile 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

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Viranşehir’de Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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