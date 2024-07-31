Virajı Alamayan TIR Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde virajı alamayan TIR devrildi. TIR’ın devrilmesiyle yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Virajı Alamayan TIR Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Arzulu Mahallesi'ni Hanoğlu Mahallesi'ne bağlayan karayolu üzerinde akşam saat 22.00 sıralarında iddiaya göre; Tugay D. sevk ve idaresindeki saman yüklü ağır tonajlı TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazanın etkisiyle TIR sürücüsü Tugay D. ile araçta yolcu olarak bulunan diğer 4 kişi yaralandı.

Virajı Alamayan TIR Devrildi: 5 Kişi Yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yol tek şeride düşerken, jandarma ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Tekirdağ
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