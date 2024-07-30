Van'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde ilgili cumhuriyet savcısının talimatlarıyla Erciş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı. Yine yapılan operasyon doğrultusunda yaklaşık 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadele devam edecektir denildi.
Kaynak: İHA