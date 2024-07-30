Van'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Van'ın Erciş ilçesinde ilgili cumhuriyet savcısının talimatlarıyla Erciş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı. Yine yapılan operasyon doğrultusunda yaklaşık 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadele devam edecektir denildi.

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Kaynak: İHA

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