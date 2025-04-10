Van’da Türk Polis Teşkilatının 180. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, Van’da düzenlenen anlamlı törenlerle kutlandı. Van Valiliği bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu’nun çelenk sunumuyla başladı.

Tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Valilik bahçesindeki törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü binasına geçen Müdür Murat Mutlu, burada kurum temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Kaynak: İHA