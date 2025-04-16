Van'da Silah Kaçakçılarına Darbe, 11 Gözaltı

Van'da, ateşli silah ile mühimmat kaçakçılığı ve ticareti şüphelilerin yakalanmalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.

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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''ateşli silah ile mühimmat kaçakçılığı ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik operasyonlar devam ettiği'' denildi.

Operasyonlarda, 11 ayrı ikamet, iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 10 tabanca, 408 şarjör, bin 603 fişek, 31 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 22 kurusıkı tabanca, 470 silah kabzası, 427 icra mili, 37 icra yayı, 350 tabanca yayı, 28 silah parçası, 20 tetik yayı ve 475 tetik tertibatı bulunan tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kaynak: ANKA

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