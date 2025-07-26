Van’da Şaşırtan Dilenci Operasyonu: Üzerinden 75 Bin 950 TL Çıktı!

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Van şehir merkezinde, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, çarpıcı bir olayla karşılaştı. 25 Temmuz 2025 tarihinde yapılan rutin denetimlerde, dilenirken yakalanan bir şahsın üst aramasında kıyafetleri ve poşetleri arasına gizlenmiş 75 bin 950 TL nakit para bulundu. Zabıta ekiplerini şaşkına çeviren bu miktar, para sayma makinesiyle tespit edildi.

Yakalanan şahıs, kimlik tespiti için zabıta eşliğinde karakola götürüldü ve ardından Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına teslim edildi. Şahıs hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem başlatılırken, üzerinden çıkan paraya el konuldu. Zabıta Daire Başkanlığı, ele geçirilen paranın kamuya aktarılacağını açıklarken, vatandaşları duygularını istismar eden kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, dilencilikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı.

Kaynak: İHA