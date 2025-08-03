Van’da Kaçakçılık Operayonu! 60 Şüpheli Gözaltında

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık karşıtı operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı.

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Van’da Kaçakçılık Operayonu! 60 Şüpheli Gözaltında
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma birimleri kent genelinde 41 farklı operasyona imza attı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Bunlar arasında 4 bin 574 paket kaçak sigara, 32 adet elektronik sigara, 20 puro, 5 dedektör, 9 bin 307 kilogram çay, sahte pasaport, 6 bin 125 adet tabak ve çanak, 1526 adet epidotlu kuvars taşı ve 6 farklı kazı aracı yer aldı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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