Van’da Kaçakçılık Operayonu! 60 Şüpheli Gözaltında
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık karşıtı operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma birimleri kent genelinde 41 farklı operasyona imza attı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Bunlar arasında 4 bin 574 paket kaçak sigara, 32 adet elektronik sigara, 20 puro, 5 dedektör, 9 bin 307 kilogram çay, sahte pasaport, 6 bin 125 adet tabak ve çanak, 1526 adet epidotlu kuvars taşı ve 6 farklı kazı aracı yer aldı.
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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