Van'da Kaçakçılığa Geçit Yok! 28 Şüpheli Yakalandı

Van'da bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

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Van'da Kaçakçılığa Geçit Yok! 28 Şüpheli Yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 20 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 851 paket kaçak sigara, 2 dedektör, 10 muhtelif kazı malzemesi (kazma, kürek, keser) ve 126 çift ayakkabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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