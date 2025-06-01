Van’da Gümrük Kaçakçılığına Darbe
Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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