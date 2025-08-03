Van'da Farklı Suçlardan Aranan 154 Şüpheli Yakalandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 154 şüpheli yakalandı, 68'i tutuklandı.

Van'da Farklı Suçlardan Aranan 154 Şüpheli Yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 284 bin 756 kişi ile 278 bin 425 aracın sorgulaması yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 89 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 65 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 68'i tutuklandı.

Kaynak: AA

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