Van'da Ekipler Hamile Kadın İçin Alarma Geçti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın için ekipler alarma geçti. Genç kadın ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van'da Ekipler Hamile Kadın İçin Alarma Geçti

Van İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 30 yaşındaki hamile kadının, Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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