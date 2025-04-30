Van’da 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı
Van’ın Muradiye ilçesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı.
Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Bir Yabancıyı Ülkeye Sokmak veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlamak’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, polis ekiplerimizce yakalanarak Patnos Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA