Van’da 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Van’ın Muradiye ilçesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı.

Van’da 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Bir Yabancıyı Ülkeye Sokmak veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlamak’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, polis ekiplerimizce yakalanarak Patnos Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Van
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Marmaris’te Sağanak Yağmur Etkili Oldu Marmaris’te Sağanak Yağmur Etkili Oldu
Safranbolu’da Tarihi Su Sarnıcı Gün Yüzüne Çıktı, Hem de Okul İnşaatında... Safranbolu’da Tarihi Su Sarnıcı Gün Yüzüne Çıktı, Hem de Okul İnşaatında...
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı
SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar... SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar...