Van'da 10 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 10 organizatör yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, suçta kullanılan 1 araca el konulmuş, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi.
Kaynak: İHA