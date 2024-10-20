Vali'den Rektör'e Ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, 2024-2025 Akademik Yılı’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

Yükseköğretim kurumlarının bulundukları bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Vali Arslan, BARÜ bünyesinde yürütülen çalışmaların önemine değindi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından BARÜ’ye verilen ‘Yerel Kalkınmaya Katkı’ ödülünün hemen ardından Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversite Sıralaması ‘Araştırma Kalitesi’ kategorisinde dünyada 455., Türkiye’de ise 2. sırada yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Arslan, üniversitenin henüz 16’ncı kuruluş yıl dönümünde elde edilen bu önemli başarılar dolayısıyla Rektör Uzun’u tebrik etti.

Ziyarette, BARÜ’nün vizyon projeleri, topluma hizmet uygulamaları ile ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılar da aktarıldı. Ayrıca BARÜ’nün bu yıl 7’ncisini uluslararası ölçekte düzenleyerek bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getireceği “Ar-Ge Proje Pazarı” hakkında bilgiler verilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversitelerin bilimsel bilgi birikimleri ve ürettikleri katma değerle bölgesel kalkınma dinamiklerine değer kattıklarını ifade eden Rektör Uzun “Bartın Üniversitesi olarak bulunduğumuz yerden başlayarak bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak çalışmalar yürütüyoruz. Farklı kurumlarla iş birliği yaparak çeşitli projeleri hayata geçiyor, elde edilen kazanımları katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz. Bu noktada yeni akademik yılda da kamu-üniversite ortaklığında yapılabilecekler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu düşüncelerle şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşları birlikte hareket etme noktasında teşvik ederek yarınlara olan yürüyüşümüzde bizlere destek olan Bartın Valimiz Dr. Nurtaç Arslan’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.





Kaynak: İHA