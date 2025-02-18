Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde K.S. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada 58 gram metamfetamin ve 42 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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