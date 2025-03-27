Uyuşturucu Suçundan Görevden Alınan Muhtara Hapis Cezası

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda 92 bin 400 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 25 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Desteci ile oto galeri ve otopark sahibi olduğu öğrenilen Murat İ. ve Hakan K. gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle muhtar Erdoğan Desteci görevden alındı. Geçen yıl 1 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Desteci, Murat İ. ve Hakan K. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında eski muhtar Erdoğan Desteci ile Murat İ. ve Hakan K., mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis ve 65'er bin TL de adli para cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Eski muhtar Erdoğan Desteci'nin yine aynı suçtan 8 Ağustos 2023 tarihinde yargılanıp 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, samimi ikrar ve iyi hal indirimi uygulanarak cezasının 2 yıl 1 aya indirilip tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

Desteci, mahalle muhtarı olarak 2020 yılında konuk olduğu yerel bir internet televizyonunda uyuşturucuyla mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunmuştu.

Kaynak: İHA