Uyuşturucu Sanıldı, Cephanelik Çıktı: Direksiyondaki Kişinin Polis Memuru Olması Şoke Etti
Uyuşturucu taşıdığı sanılarak durdurulan araçtan cephanelik çıktı. Direksiyondaki ismin aktif görevdeki bir polis memuru olması şoke etti.
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyon, polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Diyarbakır’dan İstanbul’a doğru ilerleyen bir otomobil, uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle durduruldu. Ancak yapılan aramada, uyuşturucu yerine cephaneliği andıran miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Otomobili kullanan kişinin ise aktif görevdeki bir polis memuru olduğu ortaya çıktı.
İSTİHBARATLA TAKİP BAŞLADI, OTOYOLDA DURDURULDU
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan analiz çalışmaları sonucunda, Diyarbakır’dan İstanbul’a hareket eden bir kiralık araç takibe alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirildi.
ŞOFÖR POLİS ÇIKTI
Araç durdurularak detaylı aramadan geçirildi. Sürücünün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.A.K. olduğu belirlendi. Yapılan aramada ise adeta bir cephanelik ortaya çıktı.
ARAÇTAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Araçta yapılan aramalarda şu silah ve mühimmatlar ele geçirildi:
9 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği
17 adet Kalaşnikof şarjörü
5 adet ruhsatsız tabanca
8 adet tabanca şarjörü
45 adet Kalaşnikof mermisi
32 adet tabanca mermisi
Olayla ilgili polis memuru M.A.K. gözaltına alınırken, operasyona ilişkin görüntüler de kamuoyu ile paylaşıldı.
Kaynak: İHA