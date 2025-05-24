Uyuşturucu Sanıldı, Cephanelik Çıktı: Direksiyondaki Kişinin Polis Memuru Olması Şoke Etti

Uyuşturucu taşıdığı sanılarak durdurulan araçtan cephanelik çıktı. Direksiyondaki ismin aktif görevdeki bir polis memuru olması şoke etti.

Uyuşturucu Sanıldı, Cephanelik Çıktı: Direksiyondaki Kişinin Polis Memuru Olması Şoke Etti

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyon, polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Diyarbakır’dan İstanbul’a doğru ilerleyen bir otomobil, uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle durduruldu. Ancak yapılan aramada, uyuşturucu yerine cephaneliği andıran miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Otomobili kullanan kişinin ise aktif görevdeki bir polis memuru olduğu ortaya çıktı.

İSTİHBARATLA TAKİP BAŞLADI, OTOYOLDA DURDURULDU

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan analiz çalışmaları sonucunda, Diyarbakır’dan İstanbul’a hareket eden bir kiralık araç takibe alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirildi.

ŞOFÖR POLİS ÇIKTI

Araç durdurularak detaylı aramadan geçirildi. Sürücünün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.A.K. olduğu belirlendi. Yapılan aramada ise adeta bir cephanelik ortaya çıktı.

ARAÇTAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Araçta yapılan aramalarda şu silah ve mühimmatlar ele geçirildi:

9 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği

17 adet Kalaşnikof şarjörü

5 adet ruhsatsız tabanca

8 adet tabanca şarjörü

45 adet Kalaşnikof mermisi

32 adet tabanca mermisi

Olayla ilgili polis memuru M.A.K. gözaltına alınırken, operasyona ilişkin görüntüler de kamuoyu ile paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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