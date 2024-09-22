Üsküdar'da Korkutan Kaza: 1'i Ağır 4 Yaralı Var

İstanbul Üsküdar'da, bir aracın çarptığı otomobil sürüklenerek park halindeki araca çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Üsküdar'da Korkutan Kaza: 1'i Ağır 4 Yaralı Var

Alınan bilgiye göre, Çengelköy Mahallesi Fıçıcı Sokak'ta yabancı plakalı bir otomobil, Çengelköy Caddesi'nde park halindeki 34 KRN 884 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen park halindeki araç ile yanındaki restoran arasında sıkışan 1 kişi ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada, restoranla araç arasında sıkışan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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