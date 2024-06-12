Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Uşak'ın Yenişehir köyünde hububat ekili bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Uşak'ın Yenişehir köyünde hububat ekili bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale için Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Uşak Belediyesi ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye araçları ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ayrıca yangına 1 uçak ve 2 helikopter de müdahale etti.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Uşak-İzmir kara yolu daha sonra tekrar açıldı.

Uşak Vali Vekili Önder Can ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bölgede yürütülen çalışmaları takip etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vekili Önder Can, yangının hava sıcaklığı ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığını söyledi.

Yangına müdahalenin sürdüğünü aktaran Can, "Şu an yer ekiplerinin yanı sıra 1 uçak, 2 helikopterle yangına havadan müdahale ediyoruz. Karadan da 77 araç ve 220 ekiple müdahale ediliyor. Şu an bütün ekiplerimiz burada. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Parça parça söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürülmesi için sahada gayret sarfeden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da yangının geniş bir alanda parça parça etkili olduğunu, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, kısa sürede tamamen kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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