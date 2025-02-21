Uşak’ta Marketlerde Haksız Fiyat Artışına Ceza Yağdı

Uşak Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Ulubey, Eşme, Karahallı ve Sivaslı ilçelerinde marketler ve diğer perakende işletmeleri sıkı bir denetimden geçti. Ekipler, raflarda yer alan ürünlerin fiyat etiketlerini titizlikle incelerken, haksız fiyat artışı tespit edilen işletmelere anında cezai işlem uygulandı. Denetimlerde özellikle temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik fiyatların kontrol edilmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA