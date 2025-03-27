Uşak'ta Kaçak Kazıya Suçüstü: 6 Gözaltı

Uşak'ta ekipler, ihbar üzerine kaçak kazı yapan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler olay yerine gelen ekipleri görünce kaçtı fakat kovalamaca sonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta Kaçak Kazıya Suçüstü: 6 Gözaltı

Uşak’ın Sirge köyünde İl Jandarma Komutanlığı kaçak kazı yapanlara karşı harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kendilerinden iki otomobille kaçmaya çalışan şüphelileri yakaladıç

Olay yerinde yapılan incelemede tarihi eser aramak için şahıslar lowbed ile getirdikleri ekskavatör ile 4 metre derinliğinde çukur açtığı belirlenirken, otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 61 adet sentetik ecza hap, 1 adet kasatura ve tabancaya ait 46 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, Jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli ifadelerin ardından serbest bırakılırken ekskavatör ve lowbed ise günün nöbetçi otoparkına çekildiği öğrenildi.

Kaçak Definecilere Jandarma SürpriziKaçak Definecilere Jandarma SürpriziGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Define Kazı Uşak
Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı Belediye Başkanı Tutuklandı! Gerekçesi Açıklanmadı
O Kentte Yeni Dönem: Nakit Ödeme Kabul Edilmeyecek O Kentte Yeni Dönem: Nakit Ödeme Kabul Edilmeyecek
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
Uludağ'da Otel Yangını! Milli Kayakçı Berkin Usta ve Babası Yahya Usta Hayatını Kaybetti Milli Kayakçı ve Babasından Kahreden Haber
'İmamoğlu İçin Sahte Tanık Aranıyor' Demişti... CHP'li Vekile Bir Soruşturma Daha! CHP'li Vekile Bir Soruşturma Daha!
Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı
Türkiye İçin Çarpıcı Anket! Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor? Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor?