Uşak'ta Kaçak Kazıya Suçüstü: 6 Gözaltı

Uşak’ın Sirge köyünde İl Jandarma Komutanlığı kaçak kazı yapanlara karşı harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kendilerinden iki otomobille kaçmaya çalışan şüphelileri yakaladıç

Olay yerinde yapılan incelemede tarihi eser aramak için şahıslar lowbed ile getirdikleri ekskavatör ile 4 metre derinliğinde çukur açtığı belirlenirken, otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 61 adet sentetik ecza hap, 1 adet kasatura ve tabancaya ait 46 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, Jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli ifadelerin ardından serbest bırakılırken ekskavatör ve lowbed ise günün nöbetçi otoparkına çekildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA