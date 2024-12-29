Uşak'ta Ele Geçirildi! Tam 3 Milyon Lira Değerinde...
Uşak’ta kaçakçılık ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi. Öte yandan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan yapılan operasyonlarda, 2 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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