Uşak'ta Ele Geçirildi! Tam 3 Milyon Lira Değerinde...

Uşak’ta kaçakçılık ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi. Öte yandan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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Uşak'ta Ele Geçirildi! Tam 3 Milyon Lira Değerinde...

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Uşak'ta Ele Geçirildi! Tam 3 Milyon Lira Değerinde... - Resim : 1

Öte yandan yapılan operasyonlarda, 2 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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