Urla’da 218 Saatlik Su Kesintisi! Beş Mahalle Günlerce Susuz Kalacak

İzmir’in Urla ilçesinde ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 5 mahallede 218 saat boyunca su verilemeyecek. İZSU, onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Kesinti 15 Eylül’e kadar devam edecek.

İzmir’in Urla ilçesindeki 5 mahallede, ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle uzun süreli su kesintisi uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar gördüğü ve onarım çalışmalarının başladığı belirtildi.

Bu nedenle Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde 218 saat boyunca su verilemeyeceği bildirildi. Bugün saat 12.40’ta başlayan kesintinin, 15 Eylül saat 15.00’e kadar devam edeceği açıklandı.

İZSU, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

