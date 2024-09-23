Üniversite'ye Başlayan Öğrencileri Terminalde Karşıladılar

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde şehirlerarası otobüs terminalinde, üniversiteye yeni başlayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalacak öğrencileri karşıladı.

Otogar alanında kurulan stant, hem yeni gelen öğrenciler hem de veliler için sıcak bir karşılama ortamı sundu. Öğrenciler ve aileleri, GSB yurtlarının sunduğu imkânlar hakkında bilgi almak üzere stant etrafında toplandı. Etkinlikte, GSB’nin sunduğu konforlu ve güvenli yurt hizmetleri hakkında bilgi veren Kasapoğlu, Afyon’un kültürel zenginliklerini de anlattı.



Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Burada sizleri görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gençler, üniversite hayatınızda önemli bir adım atıyorsunuz. GSB yurtları, sizlere hem konforlu hem de güvenli bir yaşam alanı sunacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA