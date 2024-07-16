Üniversite Laboratuvarında Yangın Paniği! Deney Sırasında Alev Aldı...

Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Fiziği Laboratuvarı'nda deney sırasında sentezlenen bir malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, laboratuvarda bulunan personel tahliye edildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında, laboratuvarda bir deney sırasında gerçekleşti. Yangının ardından laboratuvar tahliye edildi ve olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının kimyasal madde tüplerine ulaşmasını önleyerek yangını söndürdü. Yangın sırasında binaya yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle itfaiye ekipleri gaz maskesi kullanarak müdahale etti.

Gebze Teknik Üniversitesi yönetimi, yangında herhangi bir personelin yaralanmadığını açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklamada yangının sebebinin, sentezlenen bir malzemenin kendiliğinden alev alması olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca yangına ilk müdahalenin laboratuvar personeli tarafından yangın battaniyesi ve söndürme tüpü kullanılarak yapıldığı, ancak dumanın yoğunluğu ve kimyasal madde riski nedeniyle yangın söndürme işleminin itfaiye ekiplerine devredildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA