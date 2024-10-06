Ümraniye'de Okçuluk Yarışması: Yüzlerce Sporcu Ter Döktü

Ümraniye Belediyesi tarafından Geleneksel 8. Türk Okçuluğu Puta Yarışması düzenlendi. Yarışmada 507 sporcu ter döktü.

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Ümraniye'de Okçuluk Yarışması: Yüzlerce Sporcu Ter Döktü

Ümraniye Belediyesi, Geleneksel 8’inci Türk Okçuluğu Puta Yarışması’nda yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere hediyeler verildi. Küçük büyük her yaştan toplam 507 okçunun katıldığı yarışmada geleneksel okçu kıyafeti giyen okçular, yarışmalarda gösterilerini sundu. Yarışmaya bu yıl, 10 şehirden 507 sporcu ve 47 spor kulübü katıldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan müsabakalar büyük bir heyecana sahne olurken, yarışmalarda dereceye giren kemankeşlere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan kupa, madalya ve para ödülü verdi.

Kaynak: İHA

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