Ümraniye'de İETT şoförünü silahlı saldırı: Şüpheli suç makinesi çıktı

Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan İETT şoförünü silahla yaralayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 12 suç kaydı tespit edildi.

Ümraniye'de İETT şoförünü silahlı saldırı: Şüpheli suç makinesi çıktı

Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan otobüsün şoförü E.G, dün akşam saatlerinde Kadıköy mevkisinde D.C. (34) ile tartıştı. E.G'yi son durağa kadar takip eden D.C, burada tekrar tartıştığı otobüs şoförüne silahlı saldırıda bulundu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, otobüs şoförü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANIN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Polis, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde olduğunu tespit ettiği şüpheli D.C'yi kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, sarhoş olduğunu ve neden tartıştığını hatırlamadığını söylediği kaydedilirken, yapılan araştırmada 12 suç kaydı tespit edildi.

D.C'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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