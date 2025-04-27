Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda Son Gün Heyecanı
Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı.
Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenen yarışların son günü, 19 yaş altı müsabakalarıyla başladı.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 20 kulüpten 300'e yakın sporcu, madalya mücadelesi veriyor.
Yarışlar, final müsabakaları ve kapanış töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA
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