Uçurumda Feci Ölüm

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Uçurumda Feci Ölüm

Arda Dönmez'in (21) kullandığı 07 BDJ 744 plakalı otomobil, Yalçı Mahallesi Kuş Yuvası mevkisinde uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan yaralı M.K. (19) hastaneye kaldırıldı.

Dönmez'in cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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